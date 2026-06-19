Сегодня в Пензе стартует фестиваль «Шахматы в скверы»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Глава Пензы Олег Денисов объявил в социальных сетях о начале фестиваля «Шахматы в скверы», который пройдет в сквере имени В.Г. Белинского.

Соревнования будут проводиться до конца августа по вторникам, четвергам и субботам с 16:00 до 19:00. Принять участие могут как профессионалы, так и новички.

Олег Денисов призвал всех, кто еще не пробовал играть в шахматы, посетить фестиваль. По его словам, шахматы развивают аналитическое мышление, логику и внимание, а также учат принимать взвешенные решения. Эти навыки полезны как в учебе, так и в повседневной жизни.

Открытие фестиваля состоится в 16:00.