Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2026 8:19

Сегодня в Пензе стартует фестиваль «Шахматы в скверы»

Он организован в рамках губернаторского проекта «Пензенское лето»
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Глава Пензы Олег Денисов объявил в социальных сетях о начале фестиваля «Шахматы в скверы», который пройдет в сквере имени В.Г. Белинского.

Соревнования будут проводиться до конца августа по вторникам, четвергам и субботам с 16:00 до 19:00. Принять участие могут как профессионалы, так и новички.

Олег Денисов призвал всех, кто еще не пробовал играть в шахматы, посетить фестиваль. По его словам, шахматы развивают аналитическое мышление, логику и внимание, а также учат принимать взвешенные решения. Эти навыки полезны как в учебе, так и в повседневной жизни.

Открытие фестиваля состоится в 16:00.