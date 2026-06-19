Определена дата выборов губернатора Пензенской области

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Заседание началось с минуты молчания. Депутаты почтили память ушедшего из жизни Героя России, летчика-космонавта, депутата Государственной Думы, Почетного гражданина города Пензы Александра Михайловича Самокутяева.

«Это невосполнимая утрата для близких, коллег, для Пензенской области и, без преувеличения, для всей России», – отметил Вадим Супиков.

В рамках рассмотрения повестки, руководствуясь положениями Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Устава Пензенской области и Закона Пензенской области «О выборах Губернатора Пензенской области», парламентарии приняли решение провести выборы высшего должностного лица региона 20 сентября.

Согласно Указу Президента России от 16 июня текущего года № 428, в этот день состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

«После официального опубликования данного постановления дается старт избирательной кампании. В соответствии с действующим законодательством Избирательная комиссия Пензенской области приступает к подготовке выборов, а политические партии — к организации мероприятий по выдвижению своих кандидатов», – уточнил спикер регионального парламента Вадим Супиков.