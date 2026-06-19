Безопасность на водоемах обсудили в правительстве региона

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

На заседании правительства Пензенской области обсудили меры по обеспечению безопасности на водных объектах в летний период.

Глава региона Олег Мельниченко сообщил, что местные органы самоуправления завершают работы по благоустройству береговых линий и обследованию дна водоемов. В этом купальном сезоне для жителей региона готовят 38 муниципальных пляжей, из которых 36 уже функционируют. Также будет создано 31 место отдыха у воды с дежурствами спасателей.

Для предотвращения несчастных случаев на водоемах ежедневно патрулируют реку Суру и Сурское водохранилище сотрудники регионального управления МЧС и Пензенского пожарно-спасательного центра. С 1 июня проведено 485 рейдов, составлено 10 протоколов.

Губернатор выразил недовольство результатами и потребовал усилить контроль в местах несанкционированного купания. Олег Мельниченко подчеркнул, что необходимо увеличить рейдовую активность, так как статистика показывает случаи гибели на воде.

Основной причиной гибели людей на водоемах является несоблюдение правил безопасности, неумение плавать, отсутствие контроля со стороны взрослых и алкогольное опьянение.

Главам муниципалитетов поручено организовать спасательные посты на пляжах и в несанкционированных местах купания, обеспечив их плавательными средствами и необходимым оборудованием.