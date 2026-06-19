В поликлинике №5 Пензы начала прием эндокринолог Екатерина Основина

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Продолжив обучение, в 2023 году она успешно прошла ординатуру на базе Пензенского института усовершенствования врачей и получила специализацию по эндокринологии.

По информации регионального Минздрава, всего за 5 месяцев 2026 года коллектив Городской поликлиники стал больше на 11 сотрудников. Среди молодых специалистов врачи-терапевты, неврологи, ревматологи, офтальмологи.

В 2025 году в медицинские организации Пензенской области благодаря нацпроекту трудоустроено 395 врачей-специалистов, из которых 281 выпускник медицинских вузов.