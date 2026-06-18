«ТНС энерго Пенза» продолжает выявлять «скрытых коммерсантов»

С начала 2026 года специалисты «ТНС энерго Пенза» провели 384 выездных мероприятия по пресечению нецелевого использования электроэнергии. Рейды направлены на выявление объектов, где потребление ресурса не соответствует бытовому тарифу.

Результатом проверок стало обнаружение 26 точек, владельцы которых оплачивали электричество по льготной ставке для населения, хотя вели коммерческую деятельность. 25 «скрытых коммерсантов» уже добровольно перешли на договоры энергоснабжения по экономически обоснованному тарифу.

Перечень выявленных объектов показателен: квартиры, используемые под офисы, автосалоны, автомойки, СТО, гостевые дома, магазины, склады, салоны красоты, стоматологии, пункты выдачи товаров.

Энергетики предупреждают: сокрытие реального профиля потребления и затягивание с переоформлением документов чреваты серьезными последствиями для бизнеса. Обнаружение факта нарушения и отсутствие оплаты по коммерческому тарифу дают законное право ввести ограничение подачи электроэнергии.

«ТНС энерго Пенза» призывает предпринимателей неукоснительно соблюдать законодательство и в кратчайшие сроки привести договорные отношения с компанией в соответствие с фактическим использованием электроэнергии.

Получить подробную информацию и ознакомиться с перечнем документов, необходимых для заключения договора, можно на официальном сайте компании.