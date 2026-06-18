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НовостиЗвезды18 июня 2026 13:55

Международный фестиваль «Канитель» в Пензенской области собрал 110 000 гостей

В 2026 году он стал самым масштабным за всю историю проведения
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Пензе прошел XII Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель». Это ежегодное мероприятие, посвященное традиционным ремеслам и многонациональной культуре России, собрало более 110 тысяч посетителей.

Фестиваль проходил при финансовой поддержке гранта Правительства Пензенской области.

На набережной Города Спутника развернулись торговые ряды, где мастера из Беларуси, Эквадора и более 160 городов России представили свои работы. Гости могли наблюдать выступления творческих коллективов, участвовать в хороводах и национальных состязаниях.

Организаторы фестиваля, включая Людмилу Тимакову, стремились предоставить посетителям возможность не только насладиться отдыхом, но и познакомиться с культурой и традициями разных народов.

Программа фестиваля включала мастер-классы по гончарному делу, шитью, плетению и живописи, а также выступления с фокусами, шахматные турниры и показательные выступления школы паркура и акробатики «Поток». Вечером состоялся запуск салюта, завершивший мероприятие.