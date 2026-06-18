В Саранске женщину заключили под стражу по подозрению в убийстве супруга

Осознав содеянное, женщина вызвала потерпевшему скорую помощь, однако от полученных телесных повреждений мужчина скончался до приезда медицинских работников.

Следователем Пролетарского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Мордовия расследуется уголовное дело в отношении 35–летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как отмечает пресс-служба регионального СК, 14 июня текущего года подозреваемая, находясь в квартире по месту жительства, в ходе ссоры из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесла 38–летнему супругу множественные удары ножом по различным частям тела.

Осознав содеянное, женщина вызвала скорую помощь, однако до ее приезда мужчина скончался от полученных телесных повреждений.

Судом по ходатайству следователя женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Следователем СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.