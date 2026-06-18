Тело жителя Мордовии было обнаружено в реке Кша

В Большеберезниковском районе Мордовии проводится расследование по факту гибели 42-летнего местного жителя. Утром 18 июня его тело было найдено в реке Кша местными жителями.

Следователь Чамзинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Мордовия осмотрел место происшествия и тело погибшего. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Сейчас проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего, включая точную причину смерти. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

Следственное управление призывает жителей соблюдать меры безопасности на воде: не купаться в нетрезвом виде и в местах, не предназначенных для купания.