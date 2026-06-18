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НовостиПроисшествия18 июня 2026 12:10

Тело жителя Мордовии было обнаружено в реке Кша

Обстоятельства его гибели выясняет следствие
Анна ЧЕРНАЯ

В Большеберезниковском районе Мордовии проводится расследование по факту гибели 42-летнего местного жителя. Утром 18 июня его тело было найдено в реке Кша местными жителями.

Следователь Чамзинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Мордовия осмотрел место происшествия и тело погибшего. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Сейчас проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего, включая точную причину смерти. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

Следственное управление призывает жителей соблюдать меры безопасности на воде: не купаться в нетрезвом виде и в местах, не предназначенных для купания.