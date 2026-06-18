Губернатор Пензенской области принял участие в совещании по пожароопасному сезону

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Патрушев отметил, что весенний этап пожароопасного сезона завершился успешно. Площадь, пройденная огнем, сократилась в три раза по сравнению с прошлым годом, и удалось избежать человеческих жертв и повреждения инфраструктуры.

На борьбу с лесными пожарами в 2026 году выделено рекордное финансирование в размере почти 27 млрд рублей.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что за первые пять месяцев 2026 года количество пожаров сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году в регионе на 20% снизилось число техногенных пожаров и в три раза – природных. Площадь лесных пожаров уменьшилась более чем в 100 раз, и крупных возгораний не допущено. Для профилактики было проведено около 15 тысяч рейдов по патрулированию лесного фонда.

За пять лет правительство Пензенской области приобрело 22 лесопожарные станции, оснащенные 170 единицами техники, и 18 беспилотных авиационных систем для мониторинга.

Мельниченко заявил, что на 2026 год из федерального и регионального бюджетов выделено 48 и 30 млн рублей соответственно на охрану лесов от пожаров.

Патрушев поручил регионам оперативно реагировать на все возгорания, уделяя особое внимание объектам социальной инфраструктуры, энергетики, транспорта и сельхозугодий, граничащих с лесами.