Олег Мельниченко выступил на заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Во время заседания были рассмотрены предложения по мерам государственной поддержки, направленным на повышение собственной доходной базы муниципальных образований и их инвестиционной привлекательности. Кроме того, обсуждены вопросы формирования комфортной городской среды, способы преодоления правовых барьеров, препятствующих эффективному развитию территорий муниципальных образований.

Руководитель Пензенской области отметил успешные практики региона, а также главные вызовы в сфере социально-экономического развития территорий муниципальных образований.

В частности, обозначил эффективность стимулирования строительства жилья в населенных пунктах посредством оказания государственной поддержки в создании социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры. По программе «Стимул» в 2021-2024 годах в Пензенской области было создано более 20 инженерных и дорожных объектов для развития микрорайонов Пензы и Города Спутника. В результате это дало возможность построить около 1 млн кв. м. жилья.

«В 2024 году программа «Стимул» была завершена, – отметил Олег Мельниченко. – Необходимо, наверное, вернуться к этой программе, потому что она реально себя показала с точки зрения развития опорных населенных пунктов».

Также губернатор проинформировал участников заседания о результатах создания и модернизации в муниципалитетах коммунального хозяйства, в том числе водопроводных систем, газовых сетей, лифтового оборудования.

Отдельное внимание было уделено развитию территорий муниципалитетов по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

За время ее действия в Пензенской области благоустроено более 700 общественных пространств. А благодаря победам во всероссийском конкурсе проектов в течение 2021-2025 годов реализовано 9 крупных проектов реновации.

По итогам заседания сформирован ряд рекомендаций, в том числе в адрес муниципалитетов. Они касаются необходимости активизации участия в реализации национальных, федеральных и региональных проектов для повышения качества жизни граждан и пополнения доходной базы местных бюджетов за счет притока инвестиций.