Вадим Супиков рассмотрел обращения жителей Пензенской области

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

В работе приняли участие должностные лица администрации города Пензы, профильных подразделений муниципального и регионального уровней. Среди обозначенных пензенцами вопросов особое внимание уделено жилищно-коммунальным проблемам, ремонту дорог. Заявительницы из многоквартирного дома на улице Суворова в Пензе попросили оказать содействие в устранении причины затопления подвала. Ранее, по просьбе жильцов МКД указанного микрорайона Вадим Супиков помогал достичь договорённости между Горводоканалом и управляющей организацией. Специалисты несколько раз выезжали на место, откачивали сточную воду, однако заполнение засорённой коммунальной системы происходило снова. Даны пояснения о проведении работ по прочистке коммуникаций. Ситуация по просьбе избирателей взята парламентарием под личный контроль, в профильные ведомства городского и областного уровней в связи с новым обращением будут направлены соответствующие депутатские запросы. Отремонтировать козырьки четырёх подъездов, повреждённые в зимний период, и снегозадержатели на крыше попросила старшая по многоквартирному дому, расположенному на улице Бакунина областного центра. Заявление принято в работу. Рассмотрены темы, касающиеся необходимости отсыпки подъездной дороги к СНТ «Пригородное» в городе Пензе, а также – благоустройства территории родника, расположенного в лесной местности вблизи базы отдыха «Русская охота». Кроме того, будет проработан вопрос соблюдения законных прав индивидуального предпринимателя – многодетной матери, воспитывающей 5 детей. Все поступившие обращения взяты в работу, на личный контроль спикера Законодательного Собрания Вадима Супикова.