Известный шеф-повар станет гостем гастрофестиваля в Пензе

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пензе 20–21 июня 2026 года пройдет третий региональный гастрофестиваль «Битва Вкусов», организованный Центром развития креативных индустрий Фонда «Мой бизнес» при поддержке министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

Цель мероприятия — укрепить гастрономический бренд региона, привлечь туристов и повысить инвестиционную привлекательность сферы гостеприимства.

Площадки фестиваля будут открыты с 12:00. Посетители смогут попробовать блюда, посетить мастер-классы, ремесленные мастерские, музыкальные выступления, а также детские мастер-классы и развлекательные программы.

Пензенская область впервые станет стартовой площадкой для федерального проекта «Битва на кухне 2026». Это шоу объединит шеф-поваров, блогеров, экспертов и зрителей со всей страны. В рамках фестиваля пройдет первый этап проекта.

Особенность «Битвы на кухне» заключается в необычном формате: профессиональные шеф-повара не будут готовить, а только руководить процессом голосом. Блюда будут создавать блогеры и участники, не имеющие профессионального опыта на кухне.

На фестивале выступит известный шеф-повар и телеведущий Александр «Рембо» Пушков, который войдет в состав жюри и проведет мастер-класс для гостей.

Пензенская область активно развивает гастрономическое направление, что способствует продвижению локальных брендов и созданию новых туристических продуктов.