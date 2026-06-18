На Сабантуе покажут экспонаты из музеев Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В обсуждении приняли участие представители Пензенского Дома народного творчества, администрации Кузнецкого района, школы села Верхняя Елюзань Городищенского района и татарской национально-культурной автономии региона.

Во время Сабантуя будут организованы краеведческие выставки и экспозиции, посвященные жизни и творчеству известных земляков. Например, в Кузнецком районе родился Адель Кутуй, выдающийся писатель, поэт и драматург, чьи предки были связаны с татарскими поселениями области. В своих произведениях он часто описывал родные места.

На празднике также будут открыты национальные подворья и ярмарка мастеров, где можно будет купить сувениры или принять участие в мастер-классах.

Особое внимание будет уделено Детскому Сабантую, для которого подготовили спортивные и развлекательные мероприятия для детей и школьников.

Организаторы пензенского Сабантуя активно сотрудничают с коллегами из Всемирного конгресса татар и участниками праздника из Республики Татарстан, чтобы сделать мероприятие ярким и запоминающимся.