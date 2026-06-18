В Мордовии назначен новый начальник ММО МВД России «Темниковский»

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Глава регионального ведомства назвал приоритетные задачи по укреплению правопорядка. Как отмечает пресс-служба УМВД, особое внимание он обратил на усиление профилактической работы, повышение личной дисциплины, эффективного противодействия дистанционным мошенничествам.

В церемонии представления приняли участие сотрудники правоохранительных структур, представители надзорных органов, администрации района, активисты ветеранского сообщества, а также руководитель Общественного совета при межмуниципальном отделе. Майор полиции Алексей Полшков выразил признательность главе ведомства за оказанное высокое доверие и заверил, что приложит максимум усилий для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка на вверенной территории.