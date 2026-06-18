В правительстве Пензенской области обсудили безопасность детей в период каникул

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Во время совещания обсуждались меры по предотвращению детского травматизма, особенно в летний период. Уделялось внимание рискам на воде, дорогах и при использовании транспортных средств, а также требованиям противопожарной безопасности.

Губернатор Олег Мельниченко поручил выделить на организованный отдых детей на 10% больше средств, чем в прошлом году. Из регионального бюджета на летний отдых выделили 567 миллионов рублей. Планируется, что 43 тысячи школьников проведут лето в организованных лагерях.

Первый заместитель председателя правительства Олег Ягов отметил необходимость проведения «Единого дня безопасности» в каждой смене лагерей. Также будет продолжен проект «Лаборатория безопасности», в рамках которого специалисты будут обучать детей правилам безопасного поведения. Ягов выразил надежду, что эти меры помогут снизить риски для детей.

В Пензенской области активно работают отряды «Юный инспектор движения», в которых состоят около 7 тысяч школьников. Кроме того, действуют пожарные дружины, насчитывающие более 4 тысяч участников.

Уполномоченный по делам ребенка в Пензенской области Лариса Рябихина подчеркнула важность просвещения родителей о их ответственности за безопасность детей. Она отметила, что родители должны быть осведомлены о своих обязанностях и принимать меры предосторожности.

По итогам заседания комиссии был разработан комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности детей в летний период.