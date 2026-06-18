Житель Ардатова задержан по подозрению в убийстве

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ.

В Ардатове по подозрению в убийстве задержан 51-летний местный житель.

По данным следствия, 8 июня из-за личной неприязни он на автомобиле наехал на своего 45-летнего знакомого. Затем он вышел из машины и нанес потерпевшему ножевые ранения, после чего скрылся с места происшествия.

Местные жители вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался в больнице. Суд, по ходатайству следствия, заключил подозреваемого под стражу. Мужчина не отрицает своей причастности к преступлению. Расследование ведется сотрудниками МВД региона.

Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств дела и сбора доказательств. Назначены судебные экспертизы.