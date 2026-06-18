В Пензе в рамках регионального проекта благоустроено 69 дворов

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Работы по проекту «Мой двор» начались в середине мая. За месяц удалось привести в порядок 69 придомовых территорий. Было обновлено более 44,6 тысячи квадратных метров дорожного покрытия и 8,7 тысячи квадратных метров тротуаров. В настоящее время работы продолжаются в 41 дворе.

Олег Денисов подчеркнул, что проект был инициирован губернатором Олегом Владимировичем Мельниченко в 2024 году. Жители Пензы активно поддержали идею благоустройства и участвуют в контроле за ходом работ, а также вносят свои предложения.

Градоначальник добавил, что в этом сезоне на реализацию проекта из регионального бюджета выделено 600 миллионов рублей. В планах охватить 216 адресов, и завершить все работы планируется к сентябрю.