Спикер парламента Пензенской области Вадим Супиков сообщил о планируемых изменениях регионального законодательства

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Председатель парламента Пензенской области принял участие в совместной работе комитетов по бюджетной, налоговой и финансовой политике; по агропромышленному комплексу; по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства; по промышленной политике и по экономической политике. Заседание провёл Александр Акимов. Парламентарии обсудили проект закона «Об исполнении бюджета Пензенской области за 2025 год». По доходам выполнение составило 101%, по сравнению с предшествующим годом рост доходной части регионального бюджета – 4,2 млрд рублей. Расходы в 2025 году исполнены в сумме 105,2 млрд рублей. «Одобрены к рассмотрению на предстоящей сессии предложенные корректировки параметров бюджета на текущий год и плановый период 2027 и 2028 годов, – отметил Вадим Супиков. – Доходы и расходы на 2026 год намечено увеличить более чем на 725 млн рублей». В ходе заседания обсуждены поправки в региональные законы, регулирующие исполнение и планирование бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, вопросы земельных отношений, наделения полномочиями правительства Пензенской области в жилищно-коммунальной сфере – при расселении аварийного и подлежащего сносу жилья. Уточнены условия реализации масштабных инвестиционных проектов, осуществляемых в производственной, логистической сфере деятельности, в области информационных технологий. В соответствии с изменившимся федеральным законодательством рекомендовано рассмотреть на сессии и принять продление срока вступления в силу единых требований к техническому обслуживанию лифтового оборудования в многоквартирных домах. Новшество должно быть введено в действие с 1 сентября 2027 года, на один год позднее ранее планируемой даты. В порядке контроля вниманию депутатов представлена информация о проекте «Промышленный туризм», реализуемом в регионе с 1 сентября 2024 года, и карантинном фитосанитарном состоянии. Как центр туристических маршрутов, специализирующихся на ознакомлении с развитием современных индустриальных производств и передовых технологий, Пензенская область приобретает популярность – статистика посещения компаний промышленного сектора с каждым годом растёт. Принимающими тургруппы, в том числе с целью профориентации молодёжи, объектами чаще всего становятся Пензенская кондитерская фабрика, холдинг «Маяк», тепличный комбинат, Пензтяжпромарматура, «SV-Мебель», «ЦеСИС». В 2025 году на 40 пензенских предприятиях проведено свыше 430 экскурсий для почти 10 тысяч туристов, что на 270 больше, чем в предыдущий годовой период. «Законопроекты, вошедшие в повестку предстоящей сессии Законодательного Собрания Пензенской области, будут рассмотрены депутатами в ближайшую пятницу, 19 июня», – подчеркнул председатель регионального парламента Вадим Супиков.