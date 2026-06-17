В правительстве Пензенской области обсудили проект «Десятилетие детства»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В области проживает около 220 тысяч семей с детьми. Чаще всего трудности испытывают малоимущие, многодетные семьи или те, кто столкнулся с инвалидностью ребенка. За год 67% таких семей успешно справляются с проблемами благодаря помощи социальных служб.

В рамках нацпроекта «Семья» в регионе работают 4 семейных МФЦ. За два года они обработали около 10 тысяч обращений, особенно популярны выездные бригады специалистов.

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов поручил усилить работу МФЦ и применять индивидуальный подход к каждой семье.

Министерство образования Пензенской области курирует проект «Десятилетие детства». Заместитель главы ведомства Оксана Милаева рассказала о программах экологического воспитания и популяризации детского туризма.

Во втором полугодии в области продолжат реализацию проекта «Десятилетие детства».