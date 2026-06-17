Олег Мельниченко и Виталий Садовников обсудили сотрудничество региона с Росгвардией

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Садовников выразил благодарность Мельниченко за эффективное взаимодействие региональных властей в обеспечении правопорядка и безопасности, а также за поддержку в рамках специальной военной операции. Особое внимание было уделено успехам отряда специального назначения «Агат».

«Это единственное подразделение, которое активно использует беспилотные летательные аппараты в своей работе», – отметил Садовников. Он также поблагодарил за поддержку Росгвардии, особенно в условиях ограниченного финансирования.

Мельниченко рассказал о помощи региона в комплектовании войск национальной гвардии и о новой практике торжественного приведения к присяге молодых сотрудников.

«Мы провели церемонию присяги для трёх групп росгвардейцев, включая недавно поступивших на службу. Это мероприятие имеет большое воспитательное значение для молодёжи», – подчеркнул Мельниченко.

В ходе визита Садовников посетил Управление вневедомственной охраны, ОМОН «Страж», СОБР «Агат» и воинскую часть Росгвардии в Заречном. Он осмотрел материально-техническую базу, оценил уровень оснащённости и готовность подразделений к выполнению задач.