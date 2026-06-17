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НовостиОбщество17 июня 2026 11:05

Представители Пензенской области подали 67 заявок на конкурс Общества «Знание»

Победители конкурса будут объявлены до 30 июня, а реализовать свои проекты родительским комитетам предстоит до середины ноября
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Завершилась подача заявок на третий сезон всероссийского конкурса инициатив, организованного Обществом «Знание». В этом году к конкурсу присоединились родительские комитеты из детских садов, техникумов и колледжей России.

Эксперты будут оценивать более семи тысяч заявок, включая 67 из Пензенской области. Лучшие проекты получат финансирование от 200 тысяч до двух миллионов рублей.

Заявки можно было подать в различных номинациях: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, а также научное познание. В этом году появилась новая номинация, посвященная социализации подростков из группы риска.