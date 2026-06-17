Вадим Супиков сообщил о поддержке депутами Заксобрания инициатив губернатора по реабилитации ветеранов СВО

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Решением депутатов согласованы кандидатуры мировых судей судебных участков в Пензе и Пачелмском районе. Их назначение на должность пройдет в рамках очередной 38-й сессии, запланированной на пятницу.

В повестку дня предстоящей сессии включен законопроект, которым устанавливаются описания границ муниципальных образований: города Заречного (для последующей постановки на кадастровый учет), города Пензы, Пензенского района и Засечного сельсовета Пензенского района.

Парламентарии поддержали проекты законов, направленные на поддержание регионального законодательства в актуальном состоянии и приведение в соответствие с новеллами федеральной нормативно-правовой базы, вступившими в силу весной текущего года. Речь идет об Указе Президента РФ от 15 мая № 327 «О единых базовых мерах поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и других категорий лиц в субъектах Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в федеральные законы: «О противодействии коррупции», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

На обсуждение в ходе очередной сессии вынесен блок законопроектов, разработанных министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, нацеленный на совершенствование системы социального обслуживания граждан. Кроме того, одобрены поправки к законам, регулирующим подготовку и проведение выборных кампаний в Пензенской области.

В качестве контрольных рассмотрены вопросы социальной реабилитации ветеранов боевых действий и кадровой обеспеченности государственной гражданской службы.

Приоритетным направлением внутренней политики назвал спикер пензенского парламента Вадим Супиков помощь участникам специальной военной операции, вернувшимся с фронта: «Все внесенные предложения о мерах дополнительной поддержки участников СВО и их семей получили единодушное одобрение депутатов. На сегодняшний день в области их действует 42, вводятся новые механизмы, так, с 2026 года предоставляется сертификат на оплату стоимости двухнедельного лечения в санаториях региона. В областном бюджете заложены средства на финансовое обеспечение поддержки в образовании, профессиональной переподготовке, трудоустройстве, открытии собственного дела».

«По инициативе губернатора Олега Владимировича Мельниченко запущен ряд проектов и программ, цель которых — комплексная, в том числе медицинская, реабилитация и адаптация к мирной жизни героев спецоперации. Ветераны не остаются в стороне от общественно-политической жизни. Создаются условия для их поступления на государственную и муниципальную службу. Молодые люди, прошедшие СВО, есть в числе депутатов Молодежного парламента при Законодательном Собрании и представительных органов разных уровней. Формируется надежный кадровый резерв, способный раскрыть свой потенциал во всех отраслях», – уверен Вадим Супиков.