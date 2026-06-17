Пензенские компании представляют продукцию на международной выставке в Бишкеке

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

16 июня в Бишкеке стартовала бизнес-миссия делегации Пензенской области, организованная при поддержке губернатора Олега Мельниченко. Основная цель поездки — укрепление международного сотрудничества и увеличение экспортных возможностей региона.

В мероприятии участвуют более двадцати крупных российских компаний, производящих разнообразные потребительские товары. Миссия проходит под слоганом «Сделано в России». В состав пензенской делегации вошли руководители и специалисты ведущих предприятий региона из различных отраслей, которые представят свою продукцию.

Программа бизнес-миссии включает проведение B2B-встреч между российскими и киргизскими бизнесменами, серию переговоров с потенциальными клиентами и партнёрами из Киргизии, а также встречи с представителями бизнес-ассоциаций и отраслевых объединений. Кроме того, запланированы консультации с торговыми представителями и экспертами по вопросам специфики местного рынка.