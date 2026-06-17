В Пензе 19-летняя девушка в ссоре ударила ножом сожителя, вернувшегося домой нетрезвым

По информации пресс-службы регионального УМВД, о случившемся медицинские работники незамедлительно сообщили в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Пензе.

В ходе проверки правоохранители установили, что в день преступления молодой человек вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. На пороге квартиры его встретила сожительница 2007 года рождения. Поняв, что сожитель нетрезвый, возмущенная девушка высказала ему претензии и нравоучения. В ходе ссоры подозреваемая схватила кухонный нож и нанесла удар потерпевшему в область грудной клетки.

В отношении 19-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.