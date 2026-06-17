Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Лето — это время высокой активности, длинных прогулок и интенсивной работы. Однако вместе с солнечными днями приходит и серьезный вызов для нашего организма — жара. В этот период вопрос правильного увлажнения становится не просто делом комфорта, а залогом сохранения здоровья и высокой продуктивности.

Работа на пределе

Соблюдение водного режима имеет принципиальное значение для тех, кто не привык сидеть на месте. Будь вы дачником, профессиональным атлетом, любителем утренних пробежек или человеком, чья работа связана с тяжелым физическим трудом, — ваш организм нуждается в особой поддержке. Почему это важно, объяснила пензенский нутрициолог Екатерина Чистякова.

«Статистика неумолима: данные исследований показывают, что во время крупных соревнований признаки дегидратации (обезвоживания) наблюдаются у 50–73% атлетов. Важно помнить, что потеря влаги происходит интенсивно не только на открытом солнце, но и во время тренировок в спортивном зале», - предупреждает эксперт.

Для поддержания баланса идеально подходит чистая артезианская вода, а также травяные чаи и натуральные морсы без добавления сахара. Пензенская артезианская вода является ключом к здоровью, она быстро усваивается, возвращая организму силы.

Золотое правило гидратации: сколько пить?

Существует общепринятый стандарт восполнения жидкости при высоких нагрузках: 0,8–1,0 литра в час. Однако в погоне за здоровьем важно соблюдать меру.

Чрезмерное и бесконтрольное потребление воды может привести к опасному состоянию — критическому снижению концентрации натрия в крови. Последствия могут быть крайне тяжелыми, вплоть до летального исхода — история спорта знает печальные случаи гибели марафонцев по этой причине.

Именно поэтому важно выбирать качественную воду с естественным минеральным балансом, такую как пензенский ключ здоровья, и пить её небольшими порциями, но регулярно.