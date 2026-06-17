В Пензе транспортные полицейские сняли с поезда нарушителей порядка

Фото: пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте

В ночное время, когда пассажирский поезд, следовавший из Екатеринбурга в Анапу, остановился на станции Пенза-1, сотрудники патрульно-постовой службы Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте заметили граждан из Самарской области, которые нарушали общественный порядок.

40-летний житель Тольятти и две женщины из Ставропольского района Самарской области 33 и 37 лет, находились в состоянии алкогольного опьянения. Они вели себя неподобающе, нецензурно выражались, игнорировали замечания и мешали другим пассажирам.

Транспортные полицейские сняли нарушителей с поезда. В отношении них были составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за мелкое хулиганство.

Согласно законодательству, за такие действия нарушителям может грозить административный арест на срок до 15 суток.