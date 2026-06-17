Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июня 2026 6:10

В Пензе транспортные полицейские сняли с поезда нарушителей порядка

Теперь нарушителям грозит до 15 суток ареста
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте

Фото: пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте

В ночное время, когда пассажирский поезд, следовавший из Екатеринбурга в Анапу, остановился на станции Пенза-1, сотрудники патрульно-постовой службы Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте заметили граждан из Самарской области, которые нарушали общественный порядок.

40-летний житель Тольятти и две женщины из Ставропольского района Самарской области 33 и 37 лет, находились в состоянии алкогольного опьянения. Они вели себя неподобающе, нецензурно выражались, игнорировали замечания и мешали другим пассажирам.

Транспортные полицейские сняли нарушителей с поезда. В отношении них были составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за мелкое хулиганство.

Согласно законодательству, за такие действия нарушителям может грозить административный арест на срок до 15 суток.