Тело пропавшего пензенца обнаружили в Суре

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

В Пензе сотрудники следственного отдела по Ленинскому району начали проверку после обнаружения тела мужчины в реке Суре 15 июня 2026 года.

По предварительным данным, погибшим оказался 40-летний житель города, который с 11 июня числился пропавшим.

Следователь осмотрел место происшествия и не обнаружил на теле мужчины следов насилия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.