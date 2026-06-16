Более чем в 40 учреждениях здравоохранения региона внедрена система наставничества

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Она отметила, что в государственных медицинских учреждениях региона трудятся более 4 тысяч врачей и свыше 11 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала. Только в 2025 году трудоустроились 395 специалистов. Благодаря программе «Земский доктор» в районные больницы было привлечено 55 врачей, а 116 молодых специалистов устроились на работу благодаря целевому обучению.

В 2026 году планируется, что в больницы региона придут около 600 новых сотрудников, из которых 300 будут врачами. Наталья Тюгаева подчеркнула, что привлечение и удержание медицинских кадров является стратегической задачей региона, и для этого применяются различные меры поддержки.

В 2025 году стартовала новая инициатива для студентов-медиков: каждый студент, заключивший договор о будущем трудоустройстве, получает дополнительную стипендию в размере 2000 рублей. Для медицинских работников, работающих в сельской местности и районных центрах, предусмотрены расширенные социальные гарантии.

В Пензенской области активно решается вопрос обеспечения медиков жильём. За последние пять лет было приобретено 92 служебные квартиры, которые после пяти лет работы можно приватизировать.

Также в 41 учреждении здравоохранения региона внедрена система наставничества, которая помогает молодым специалистам адаптироваться к работе. Выпускники медколледжей и вузов закрепляются за опытными коллегами на срок от одного до трёх лет, чтобы быстрее освоить профессиональные навыки.

С 2026 года выплаты для медицинских работников, включая участников программы «Земский фельдшер», будут предоставляться быстрее, в течение 30 дней с момента заключения договора.