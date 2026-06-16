Пензенские студенты примут участие в вахте памяти в Бресте

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Инициатива поддержана губернатором Олегом Мельниченко и приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

Торжества продлятся с 20 по 22 июня. Молодые пензенцы будут нести почетный караул у Вечного огня, сменяя местных школьников и студентов.

Министр образования Пензенской области Лариса Казакова отметила, что проект «Пенза - Брест» вызывает гордость и является важным для региона. Она также подчеркнула, что это уже пятый год, когда студенты участвуют в мероприятиях у Брестской крепости.

За время существования проекта его культурная программа стала более разнообразной. В этом году студенты посетят важные мемориальные места, связанные с Великой Отечественной войной.

Они примут участие в церемонии возложения цветов в Малоритском районе в память о семье Кижеватова, защитников Брестской крепости. Также они посетят мемориальный комплекс «Хатынь» и имение А.В. Суворова в Кобринском районе.

22 июня в 4 утра студенты станут свидетелями исторической реконструкции, которая ежегодно проходит у стен Брестской крепости.

Проект реализуется в рамках соглашений между правительством Пензенской области и Брестским областным исполнительным комитетом, а также между министерствами образования двух регионов.