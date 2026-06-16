В Пензенской области выбрали «Лучшую ДШИ» и «Лучшего преподавателя ДШИ»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В 2026 году в региональном этапе конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель ДШИ» приняли участие 22 педагога и 5 детских школ искусств. Участники из Пензы, Кузнецка, Заречного, Колышлейского, Тамалинского, Каменского, Камешкирского, Спасского, Лунинского, Бессоновского, Вадинского, Городищенского, Наровчатского, Башмаковского и Пензенского районов представили свои достижения.

Экспертная комиссия, состоящая из семи специалистов, оценивала участников по следующим критериям: реализация предпрофессиональных программ, проведение открытых уроков, наличие лауреатов и победителей международных и всероссийских конкурсов и фестивалей среди выпускников, а также наличие выпускников, поступающих в профессиональные образовательные учреждения.

Роман Якупов, заместитель министра культуры и туризма Пензенской области, на церемонии подведения итогов отметил, что благодаря нацпроекту «Семья» в этом году были оснащены 7 детских школ искусств.

Лучшим преподавателем ДШИ была признана Арина Щепина, преподаватель живописи Детской художественной школы №1 имени В.Е. Татлина в Пензе. Юлия Фадеева, преподаватель фортепиано Детской школы искусств «Лира» в Пензе, стала лучшим молодым преподавателем ДШИ до 35 лет.

Среди детских школ искусств лучшей была признана Детская школа искусств Каменского района, а лучшей сельской школой искусств стала Детская школа искусств Пензенского района.

Победители регионального этапа представят Пензенскую область на II Окружном этапе ПФО, который пройдет с 21 сентября по 18 октября. Финал конкурса состоится в Москве с 16 ноября по 7 декабря.