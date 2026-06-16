Директора саранской УК обвиняют в гибели пенсионерки

Следственный комитет Мордовии завершил расследование уголовного дела против директора управляющей компании, обвиняемого в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. 44-летний мужчина обвиняется в преступлении по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, которое привело к смерти 86-летней женщины.

По данным следствия, обвиняемый не организовал очистку крыши и не оградил опасную территорию многоквартирного дома на улице Коммунистической, зная о накоплении снега и неблагоприятных погодных условиях. 14 марта 2026 года снежно-ледяные массы с крыши упали на женщину, которая находилась рядом с подъездом. Пострадавшую госпитализировали, но она скончалась от полученных травм.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, и уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.