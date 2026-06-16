Более 97 тысяч жителей Пензы приняли участие в месячнике по благоустройству

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Жители города внесли свой вклад в общее дело.

МБУ «Пензавтодор» занимался ремонтом дорог, парков и скверов, очисткой ограждений и ливневых стоков. Городской полигон принимал мусор бесплатно по путевым листам от районных администраций. Трудовые коллективы промышленных предприятий, объектов торговли, управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы убирали свои территории.

Олег Денисов отметил, что активные горожане также участвовали в благоустройстве, облагораживая свои дворы, придомовые территории и общественные пространства.

За время месячника было очищено почти 7,8 миллиона квадратных метров городских территорий. Было задействовано более 1000 единиц спецтехники, а вывезено свыше 21 тысячи кубометров мусора.

Глава города поблагодарил всех участников за их участие и вклад в благоустройство города.