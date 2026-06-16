Артем Здунов посетил открытие выставки «Культура нового» в Москве

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

15 июня в Музее современной истории России прошло торжественное открытие выставки «Культура нового»,. В мероприятии принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

С момента основания в 2017 году ПФКИ стал важным инструментом для поддержки творческих идей, объединяя авторов, бизнес, регионы и миллионы людей. Фонд провел 16 заявочных кампаний, получив около 130 тысяч заявок и поддержав 12 тысяч проектов на общую сумму 50 млрд рублей.

Мордовия активно участвует в работе ПФКИ, подав почти 1200 заявок за пять лет, из которых 150 получили поддержку на сумму почти 466 млн рублей. В 2025 году в республике заработал региональный проектный офис Фонда, что повысило результативность региона.

Среди значимых проектов, поддержанных ПФКИ в Мордовии, – этно-арт-театр «Варма», народная премия «Голос героев», мультимедийный проект «Эрьзя: новое измерение», семейный кинопроект «Школа Бабы-Яги», всероссийский молодежный фестиваль «Мы вместе!», мемориал «Сурский рубеж» и художественный фильм «Тайна адмирала Ушакова».

Также команда республики совместно с ПФКИ реализует конкурс «Семейная столица России», направленный на поддержку семейноцентричности и многодетности. Проект инициирован комиссией Госсовета РФ по направлению «Семья» под руководством Артёма Здунова.

На церемонии открытия выставки присутствовали Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры России Ольга Любимова, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский и другие гости.

Татьяна Голикова отметила, что за пять лет работы ПФКИ поддержку получили 12 тысяч творческих проектов, формирующих культурный облик страны. Роман Карманов, генеральный директор ПФКИ, подчеркнул, что выставка в Музее современной истории показывает, как рождается культура нового времени.

Посетители смогут ознакомиться с проектами, ставшими знаковыми для страны, и узнать о механизме работы Фонда. Выставочный проект интегрирован в основную экспозицию музея и будет представлен в течение полугода.