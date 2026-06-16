В Саранске медики оказывают помощь упавшему с крыши мальчику

Как отмечает пресс-служба регионального СК, по предварительным данным, 13 июня 2026 года мальчик находился на крыше нежилого четырехэтажного здания, расположенного по улице Косарева в Саранске, откуда по неосторожности упал.

Очевидцем произошедшего стала жительница соседнего дома, по просьбе которой была вызвана скорая помощь. Несовершеннолетний с различными травмами доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

По факту травмирования 12-летнего мальчика Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится процессуальная проверка, в ходе которой, в том числе, будет дана надлежащая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, не обеспечивших принятие мер по недопущению прохода посторонних лиц к заброшенному сооружению. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.