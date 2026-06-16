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НовостиОбщество16 июня 2026 6:07

В Пензенской области операторы связи монтируют оборудование на площадке Сабантуя

На праздник приедут тысячи гостей со всей страны
Виктор ВИКТОРОВ

Для обеспечения гостей праздника бесперебойной связью уже несколько дней на площадке Всероссийского сельского Сабантуя в селе Малый Труев Кузнецкого района инженерные бригады сотовых операторов разворачивают передвижные мобильные станции, устанавливают камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности гостей и участников мероприятия.

Ожидается, что на праздник приедут тысячи гостей со всей страны. Чтобы все могли оставаться на связи и пользоваться бесперебойным доступом к сети Интернет, в обеспечении мероприятия принимают участие все крупные сотовые операторы — «Билайн», «МТС», «Т2» и «МегаФон».

«Помимо увеличения ёмкости мобильной сети, к 27 июня нам нужно развернуть сеть Wi-Fi в зоне главной сцены Сабантуя, чтобы участникам и гостям праздника было комфортнее делиться впечатлениями с родными и друзьями в соцсетях», — уточнил врио министра цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов.

Сабантуй — традиционный татарский праздник, символизирующий окончание весенних полевых работ. Мероприятие способствует сохранению культурного наследия народов России и укреплению межрегиональных и межнациональных связей в стране.