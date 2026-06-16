В Пензенской области операторы связи монтируют оборудование на площадке Сабантуя

Для обеспечения гостей праздника бесперебойной связью уже несколько дней на площадке Всероссийского сельского Сабантуя в селе Малый Труев Кузнецкого района инженерные бригады сотовых операторов разворачивают передвижные мобильные станции, устанавливают камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности гостей и участников мероприятия.

Ожидается, что на праздник приедут тысячи гостей со всей страны. Чтобы все могли оставаться на связи и пользоваться бесперебойным доступом к сети Интернет, в обеспечении мероприятия принимают участие все крупные сотовые операторы — «Билайн», «МТС», «Т2» и «МегаФон».

«Помимо увеличения ёмкости мобильной сети, к 27 июня нам нужно развернуть сеть Wi-Fi в зоне главной сцены Сабантуя, чтобы участникам и гостям праздника было комфортнее делиться впечатлениями с родными и друзьями в соцсетях», — уточнил врио министра цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов.

Сабантуй — традиционный татарский праздник, символизирующий окончание весенних полевых работ. Мероприятие способствует сохранению культурного наследия народов России и укреплению межрегиональных и межнациональных связей в стране.