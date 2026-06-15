Педагог из Пензы вышла в полуфинал конкурса «Быть, а не казаться»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Учитель и наставник кадетского корпуса имени Губернского казачьего генерала Слепцова Нина Шлепнёва достигла полуфинала Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться».

С 2024 года на конкурс поступило 80 тысяч заявок, и только 2000 участников были приглашены в полуфинал. Первый полуфинал для наставников из Приволжского и Уральского федеральных округов прошёл с 7 по 10 июня в Тюмени.

Торжественное открытие мероприятия началось с церемонии возложения цветов к Вечному огню. В течение этих дней конкурсанты посещали лекции, мастер-классы, решали практические задачи и проходили собеседования. В преддверии Дня России для них была проведена акция «#РодинойГоржусь». Также участники встретились с ведущим программы «Время героев» Артёмом Шейниным.

По завершении насыщенной программы для конкурсантов организовали обзорную экскурсию по Тюмени.