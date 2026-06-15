Пензенские выпускники сдали ЕГЭ еще по трем предметам

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

15 июня в Пензенской области успешно завершился очередной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выпускники региона продемонстрировали хорошие результаты по трем предметам, которые сдавали в этот день: биологии, географии и иностранным языкам.

В экзамене по биологии участвовали 1038 человек, по иностранным языкам регистрацию прошли 418 выпускников, а географию сдавали 146 человек. Экзамены проводились в 22 пунктах, четыре из которых находились в Пензе.

Экзаменационные испытания длились: 3 часа 55 минут - для тех, кто сдавал биологию; 3 часа 10 минут для сдававших иностранные языки; 3 часа для участников экзамена по географии.

Министерство образования Пензенской области сообщает, что для поступления в вузы по программам бакалавриата и специалитета установлены минимальные пороги баллов: по биологии – 36 баллов; по иностранным языкам – 22 балла; по географии – 37 баллов.