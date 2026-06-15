В Пензе стартовал сезон уличных танцев

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Студия танцев «Стая» устроила бесплатный мастер-класс по хип-хопу на набережной реки Суры. В занятиях на свежем воздухе приняли участие около 30 детей. «Танцы на набережной» будут проводиться каждую пятницу в 19:00.

В парке культуры и отдыха «Комсомольский» собралось более 300 человек. Музыкальное сопровождение обеспечивал диджей, создавая праздничное настроение. Танцевальные вечера в парке проходят каждое воскресенье в 17:00.

Танцевальные флешмобы будут проходить с июня по сентябрь в рамках проекта «Пензенское лето», поддержанного главой региона Олегом Мельниченко.