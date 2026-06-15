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НовостиОбщество15 июня 2026 12:07

При разборке сарая житель Мордовии обнаружил два охотничьих ружья

69-летний пенсионер из Атяшевского района обратился в полицию и добровольно выдал гладкоствольные охотничьи ружья, несколько гильз 16-го калибра и железную коробку с сыпучим веществом, предположительно, порохом массой около 70 граммов
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

По словам мужчины, предметы он нашёл во время разбора сарая, расположенного на территории его дачного дома. Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, изъятое оружие направлено на экспертизу.

МВД по Республике Мордовия напоминает, что добровольная выдача незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ освобождает граждан от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления.

В рамках акции «Оружие-2026», направленной на стимулирование граждан к сдаче предметов вооружения, жители республики могут получить денежное вознаграждение. Порядок предоставления и размеры выплат предусмотрены постановлением Правительства Мордовии. Перечисление средств осуществляется республиканским Минюстом в заявительном порядке.

Для добровольной сдачи оружия необходимо обратиться в дежурную часть любого территориального органа МВД Мордовии на районном уровне либо в республиканское управление Росгвардии.