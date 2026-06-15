Компания «СтанкоМашСтрой» построит новый промышленный комплекс в Жуковском

Компания «СтанкоМашСтрой» начала строительство нового промышленного комплекса в Жуковском (Московская область) для производства обрабатывающих центров с ЧПУ, гибочных станков, прессов, а также токарных, фрезерных и сверлильных машин. Ожидаемая производственная мощность составит от 500 до 1000 единиц продукции в год.

Выбор места для строительства был обусловлен хорошей транспортной доступностью, близостью трассы М5 и аэродромов, наличием квалифицированных кадров и возможностью кооперации с другими предприятиями. Управляющая компания оказала значительную поддержку, оперативно предоставив необходимую документацию и организовав строительство инженерных сетей.

Генеральный директор «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков заявил, что новый проект соответствует миссии компании — обеспечить российскую промышленность современными отечественными станками. Это способствует укреплению технологического суверенитета страны. По его словам, после ввода предприятия в эксплуатацию будет создано около 1000 рабочих мест, а ежегодные налоговые отчисления превысят 1,3 млрд рублей.

Компания «СтанкоМашСтрой» работает на рынке уже 20 лет и с 2014 года активно реализует стратегию импортозамещения, достигнув уровня локализации оборудования почти в 100%. Стратегические планы компании связаны с решением национальных задач в области автоматизации и производства.

Руководство предприятия подтверждает статус лидера отрасли, считая развитие станкостроения ключевым фактором повышения производительности и конкурентоспособности российской экономики.