Пензенская область выполнила план по замене лифтов в 2026 году

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Губернатор Олег Мельниченко сообщил о завершении работ по замене старых лифтов в многоквартирных домах Пензенской области в рамках программы капитального ремонта.

За 2026 год было установлено 74 новых лифта в 23 домах: 55 в Пензе, 9 в Кузнецке, 6 в Заречном и 4 в Сердобске. Это обеспечило безопасность для 15 тысяч жителей региона, сообщил глава области.

Новое лифтовое оборудование отличается высокой надежностью и экономичностью. Оно позволяет снизить расходы на обслуживание до 20% и энергопотребление до 30%.

Часть средств на замену лифтов была выделена из областного бюджета. 190 миллионов рублей поступили благодаря механизму списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам.

С 2013 года в рамках программы капитального ремонта в пензенских домах уже установлено более 1,5 тысячи новых лифтов. Губернатор лично контролирует обновление лифтового оборудования и поставил задачу заменить все лифты старше 25 лет.