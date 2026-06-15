Заключенный из Мордовии увеличил себе срок, убив сокамерника

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия было собрано достаточно доказательств для вынесения приговора 43-летнему мужчине, который находился в исправительной колонии на территории региона. Его признали виновным в убийстве, согласно ч.1 ст.105 УК РФ.

По данным следствия и суда, в ночь на 21 марта 2026 года во время ссоры на личной почве мужчина убил своего сокамерника. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала травма шеи, приведшая к асфиксии.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы. С учетом предыдущих приговоров окончательное наказание составило пожизненное заключение в исправительной колонии особого режима.