В Башмаковском районе мужчина утонул в водоеме

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

Каменский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пензенской области начал проверку по факту смерти 35-летнего мужчины, тело которого было найдено в водоеме.

По предварительным данным, 13 июня 2026 года мужчина находился на берегу пруда в селе Тимирязево вместе с друзьями. В какой-то момент женщина из этой компании решила искупаться и начала тонуть. Мужчина бросился ей на помощь, но в итоге утонул сам. Женщине удалось спастись.

Тело погибшего было обнаружено на следующий день водолазами Пензенского пожарно-спасательного центра. Следователь осмотрел место происшествия и не нашел на теле мужчины следов насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.