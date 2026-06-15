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НовостиОбщество15 июня 2026 8:46

149 пензенцев воспользовались услугами социального такси за пять месяцев

За этот период времени было совершено 564 поездки
Анна ЧЕРНАЯ

Социальное такси перевозит пассажиров к объектам социальной инфраструктуры и региональным учреждениям в пределах областного центра с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.

Право на услуги социального такси имеют инвалиды, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Они могут взять с собой одного сопровождающего и технические средства реабилитации: кресла-коляски, протезы, костыли, трости и опоры.

Для оформления заявки на поездку необходимо сообщить о ней не позднее чем за один рабочий день до выезда. Заявки принимаются ежедневно по телефону 44-00-03.

Пензенцы имеют право на 20 бесплатных поездкок в год.