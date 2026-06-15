В Пензенской области прошел первый этап операции «Нелегал-2026»

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Цель мероприятия заключалась в выявлении и пресечении преступлений, связанных с организацией нелегальной миграции и нелегальной регистрацией иностранных граждан в России. В ходе операции было проверено более 450 мест массового пребывания мигрантов, включая места компактного проживания, торговые объекты, строительные площадки и трассы федерального значения.

В результате проверок было выявлено более 200 нарушений миграционного законодательства, по которым составлены административные протоколы. Также были зафиксированы четыре преступления в сфере миграции. 28 иностранных граждан были помещены в центр временного содержания и в ближайшее время будут выдворены из России. Следователи СК России по Пензенскому гарнизону выписали 45 повесток для постановки на воинский учет тем, кто недавно получил российское гражданство.

Кроме того, сотрудники провели разъяснительные беседы с работодателями мигрантов, напомнив им о необходимости соблюдения миграционного законодательства и ответственности за его нарушение.

Оперативные мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства на территории Пензенской области будут продолжены.