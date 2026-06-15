Владимир Вдонин провёл встречу с трудовым коллективом спичечной фабрики «Победа»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

В ходе встречи парламентарий проинформировал о реализации в Пензенской области национальных проектов, государственных программ, направленных на улучшение качества жизни граждан.

В ходе состоявшейся встречи депутат сделал особый акцент на приоритетных задачах и планах социально-экономического развития региона. Парламентарий особо подчеркнул необходимость консолидации всего народа, объединения усилий для преодоления современных угроз и вызовов.

Также на встрече, в которой приняло участие более сорока работников предприятия, депутат напомнил о социальной ориентированности своей партии, помогающей решать актуальные вопросы жителей.