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НовостиОбщество15 июня 2026 7:35

Владимир Вдонин провёл встречу с трудовым коллективом спичечной фабрики «Победа»

Заместитель председателя комитета регионального Законодательного Собрания по промышленной политике, генеральный директор компании «Маяк-Техноцелл» посетил Верхний Ломов
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

В ходе встречи парламентарий проинформировал о реализации в Пензенской области национальных проектов, государственных программ, направленных на улучшение качества жизни граждан.

В ходе состоявшейся встречи депутат сделал особый акцент на приоритетных задачах и планах социально-экономического развития региона. Парламентарий особо подчеркнул необходимость консолидации всего народа, объединения усилий для преодоления современных угроз и вызовов.

Также на встрече, в которой приняло участие более сорока работников предприятия, депутат напомнил о социальной ориентированности своей партии, помогающей решать актуальные вопросы жителей.