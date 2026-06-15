Пензенские «Тигры» за пять месяцев выявили более 800 правонарушений

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В результате их работы полицейские обнаружили 72 преступления и предотвратили 864 нарушения административного характера.

Больше всего патрулей было организовано в Городищенском, Нижнеломовском, Мокшанском, Никольском, Тамалинском, Сердобском, Наровчатском и Малосердобинском районах, а также в Октябрьском, Ленинском и Первомайском районах Пензы и Кузнецка.

Наибольшую активность в выявлении преступлений проявили подразделения из Октябрьского и Первомайского районов Пензы, Кузнецка, Сердобского, Наровчатского, Башмаковского, Бессоновского и Мокшанского районов.

Лучшие результаты по предотвращению правонарушений показали сотрудники из Кузнецка, Первомайского и Ленинского районов Пензы, Заречного, Лопатинского, Каменского, Нижнеломовского, Шемышейского и Сердобского районов.