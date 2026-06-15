За продажу банковской карты зареченец может лишиться свободы

По данным следствия, житель города Заречный 2007 года рождения оформил банковскую карту. За денежное вознаграждение он передал их неизвестному лицу вместе с паролями, тем самым предоставив возможность совершения неправомерных операций.

Молодой человек признался, что незнакомец предложил ему заработать. Он пояснил, что для получения вознаграждения юноше необходимо оформить банковскую карту на свое имя. Получив обещанную сумму в размере 3 000 рублей, он передал карту незнакомцу в одном из торговых центров и отправился по своим личным делам.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.