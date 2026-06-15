В Саранске пенсионер оплатил обещания предоставления ему интимных услуг

Обманутый 65-летний мужчина обратился в ОП №4 УМВД России по го Саранск с заявлением о хищении у него денежных средств.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в настоящее время устанавливаются причастные к совершению противоправных действий.

МВД по Республике Мордовия предупреждает:

- Сайты, обещающие сомнительные или запрещённые законом услуги, создаются исключительно для получения денег и персональных данных пользователей.

- Не совершайте предоплату. Требование внести аванс незнакомому лицу — главный признак мошеннической схемы. Добросовестные поставщики услуг работают по факту их оказания.

- Злоумышленники используют сервисы виртуальных номеров и фейковые сайты, чтобы скрыть свою личность. Как только перевод получен, они прекращают любое общение.

- Если вы стали жертвой преступления, незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел.