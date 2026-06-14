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НовостиОбщество14 июня 2026 12:51

В Белинской больнице обновили приемное отделение

Работы были выполнены благодаря поддержке программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2021–2030 годы», национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и народной программы партии «Единая Россия»
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Главный врач больницы Андрей Панин сообщил, что в помещениях обновили напольное покрытие и систему освещения, что позволило создать современную и комфортную среду, соответствующую санитарным нормам.

«Пациенты, поступающие в больницу, будут получать помощь в обновлённых, светлых и чистых кабинетах», — отметил Андрей Фёдорович. По его словам, это важный шаг для повышения качества медицинского обслуживания.

Ремонт приёмного отделения выполнен в рамках программы модернизации здравоохранения Пензенской области. Создание комфортных условий улучшает работу медперсонала и повышает качество первой помощи жителям района.